IT之家 11 月 20 日消息，米家便携电动剃须刀 Pro 直柄多效版今日上架小米有品，将于 12 月 2 日 10 点开启众筹，众筹价为 329 元（点击前往）。

IT之家从商品页面获悉，新品采用修长直筒手柄设计，15 道工序精铸合金机身，冰川银、暮岩灰双色可选。米家采用 MIM 工艺打造波纹刀网，弧形网槽引导胡须入网，内凹刀片协同锁定并切断，形成专利环抱锁须切剃结构。

新品配备高转速电机（约 8500 转 / 分钟），配合智能芯片实时监测胡须状态，自动调节动力与转速，应对不同胡须情况。

此外，刀架可实现 10° 双向浮动，灵活贴合唇周、下颌等难剃边角；刀架表面覆盖高密度微珠，形成水感顺滑涂层，减少对肌肤的摩擦拉扯；低镍钢材刀网，温和亲肤少刺激。

整机通过 IPX8 级防水测试，剃须后可直接冲洗，省时省力更卫生；支持干湿双剃，满足不同护理习惯；60 天持久续航，约 2 小时即可充满，支持 Type-C 边充边用；保护盖、刀头、机身之间均采用磁吸设计，拆卸清洗轻松便捷。

新品附赠便携收纳包，独立内兜有序放置鬓角修剪器、鼻毛修剪器。

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