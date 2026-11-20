IT之家 11 月 20 日消息，广汽传祺越 7 两驱激光雷达版 SUV 今日上市，官方指导价 19.58 万元，限时权益价 18.78 万元。

IT之家注意到，新车延续“方盒子”车身轮廓，前脸为封闭式设计，搭配纵向排列的三颗日间行车灯，车顶安装激光雷达，前翼子板处配备传感器硬件。车尾采用蓄光组合式尾灯，直射与反射灯组结合；车门采用双色悬浮式门把手。

车身尺寸方面，该车长宽高分别为 5045x2004x1933mm，轴距 2900mm，接近角 30°、离去角 33°，空载离地间隙 230mm，空气悬架升至最高时可达 310mm。

座舱方面，越 7 是广汽星灵架构 4.0 的首发车型，搭载星际视界智能座舱系统，由 1.1 米 MiniLED 全景贯穿星际屏、星环视界与 15.6 英寸中控屏组成。官方称，贯穿屏支持 55 种功能组件自由拖拽，内置性能、智驾、萌宠、通勤、越野五大主题模式。

乘坐空间上，第二排腿部最大空间 1015mm、头部空间 1020mm，配备 170mm 二排电动滑轨与 127° 可调座椅。前排为十层结构真皮座椅，支持加热、通风、按摩，放倒后可形成 1.9 米纯平大床；车内配备 5.7L 宽温域冷暖箱，温域 -6℃~50℃。

动力方面，该车系统综合最大功率 550kW，轮端总扭矩 10000N・m，百公里加速 4.2 秒，WLTC 工况百公里馈电油耗 6.21L。新车搭载 46 度宁德时代骁遥电池，CLTC 纯电续航 261km，综合续航 1352km，30%-80% 快充需 15 分钟。