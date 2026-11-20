IT之家 11 月 20 日消息，当地时间 11 月 19 日，群晖发布安全公告，确认 DSM 系统存在一个严重安全漏洞 CVE-2026-120382，CVSS 3.1 评分高达 9.8 分。

该漏洞位于群晖 DSM 的 OAuth API，攻击者无需身份验证即可远程读取或写入 NAS 中的任意文件，甚至能够发起拒绝服务攻击。

根据群晖安全公告，该漏洞属于命令参数分隔符未正确处理问题（CWE-88），影响 DSM 多个版本。其 CVSS 评分为 9.8 分，攻击者无需登录，也不需要用户进行任何交互，即可尝试利用该漏洞。

群晖目前尚未公开漏洞的具体利用细节，但已经确认问题涉及官方 OAuth Service 套件。该套件用于提供 OAuth API 及相关身份验证服务。

考虑到部分 DSM 分支尚未提供修复更新，群晖建议暂时无法升级的用户停用 OAuth Service 套件，以降低安全风险。用户可以进入 DSM 的套件中心，找到 OAuth Service 并选择停用。

需要注意的是，停用该套件可能影响依赖 OAuth 身份验证的登录及相关服务，企业用户应提前检查现有授权配置，避免影响正常业务运行。

根据群晖官方安全公告，目前涉及的产品及修复版本如下：

DSM 7.4：升级至 DSM 7.4.1-90080-2 或更高版本，计划于 2026 年 11 月 20 日发布。

DSM 7.3：升级至 DSM 7.3.2-86009-6 或更高版本，计划于 2026 年 11 月 20 日发布。

DSM 7.2.2：修复工作仍在进行，群晖建议升级至 DSM 7.3.2-86009-6 或更高版本。

DSM 7.2.1：修复工作仍在进行，群晖建议升级至 DSM 7.3.2-86009-6 或更高版本。

DSM 7.1：修复工作仍在进行。

DSM 6.2：需升级至 DSM 6.2.4-25556-9 或更高版本。

IT之家注意到，群晖公告还将 BeeStation OS 1.5 列为受影响产品，目前相关修复工作仍在进行。APM 1.2、APM 2.0、DSM Enterprise 1.0 以及 SRM 1.2、1.3 则不受此次漏洞影响。

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