IT之家 11 月 20 日消息，据微信短剧内容中心今日发文，为持续建设优质短剧内容生态、提升用户观看体验，平台对短剧审核要求作出两项更新。IT之家整理如下：

一、上调短剧单集最低时长

公告称，为保护用户观看体验、建设优质短剧内容生态，平台将上调短剧单集最低时长标准：单集最低时长由原 45 秒调整至 1 分钟。

本次调整旨在引导创作者保障单集内容的流畅与完整，避免因时长过短导致剧情仓促、情节割裂，影响用户观看体验。请各位创作者在制作过程中注重单集叙事的完整性，为用户提供连贯、完整的观看体验。

该调整将于 2026 年 12 月 1 日（周二）起生效。生效后，单集时长不足 1 分钟的剧集将无法通过提审。

二、提审材料新增 AI 制作证明视频

针对含 AI 生成内容的剧集，目前提审材料已支持上传 AI 制作证明视频。

视频需展示使用 AI 软件生成内容，包含资产列表、剧集列表、不同集和分镜的提示词，以及少量分镜片段播放内容。该视频将用于证明剧集创作真实性，减少盗版问题。

官方建议各位创作者在提审时均附上 AI 制作证明视频。该视频有助于平台审核判断剧集是否实际制作，减少因工程文件问题导致的打回修改，从而帮助创作者提升剧目的过审效率。

该 AI 制作证明视频材料目前为选填，将于 2026 年 12 月 1 日（周二）起转为必填项。官方提醒各位创作者依据最新标准，提前准备提审材料。