IT之家 11 月 20 日消息，科技媒体 The Information 今天（11 月 20 日）发布博文，报道称英伟达计划收购 AI 初创公司 Inception，目前双方已深入谈判，交易估值至少超过 5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.46 亿元人民币），并可能附加与业绩挂钩的额外奖励。

Amir Efrati 是 The Information 的执行主编

IT之家查询公开资料，Inception 成立于 2024 年，总部位于美国加州帕洛阿尔托，由斯坦福大学教授 Stefano Ermon、UCLA 教授 Aditya Grover 和康奈尔大学教授 Volodymyr Kuleshov 联合创办。

该公司主要研发“扩散式大语言模型”（dLLM），于 2025 年 2 月发布 Mercury，自称是全球首个商用规模的扩散式大语言模型，其产品已通过自有 API、Azure AI Foundry、OpenRouter、Baseten 等渠道提供给开发者使用。

Mercury 模型的最大亮点是并行生成，不同于 OpenAI 的 GPT 系列、Anthropic 的 Claude 系列所采用的“自回归”方式，该模型采用扩散式架构，先从一段“噪声”式的粗略内容开始，再经过多轮去噪和精修，并行生成多个词元。

性价比方面，Inception 称 Mercury 的首字延迟可低于 300 毫秒，吞吐量比传统模型高 5 至 7 倍，每项任务成本最高可降低 70%，该媒体称“比 ChatGPT 更快的 AI”。

消息称若交易完成，Inception 的三位联合创始人预计将加入英伟达，其团队也可能参与英伟达 Nemotron 开源模型体系的建设，并将扩散技术延伸至机器人等“物理 AI”领域。

目前英伟达与 Inception 均未公开置评；由于谈判尚未最终敲定，交易价格、交割时间及 Mercury 等产品未来是否独立运营仍存在不确定性。