IT之家 11 月 20 日消息，PHP 开发团队昨日（11 月 19 日）发布 PHP 8.6，聚焦简化代码、优化并发处理和默认安全设置，并改善 JSON 编码等常用操作性能。

PHP 8.6 最受关注的新功能是“部分函数应用”：开发者可以先填入函数的一部分参数，把其余参数留待之后提供，生成一个可重复使用的新函数。例如，将“把空格替换成连字符”的规则预先设好，之后传入不同文本即可使用，减少重复编写包装代码的需要。

另一项重点是新增 Io\Poll 轮询接口，可同时监测大量网络连接等数据流，并调用各操作系统的原生机制，突破旧接口的扩展性限制，为异步框架处理高并发任务提供底层支持。

PHP 8.6 还更新配套工具，Time\Duration 专门表示经过的时长，支持纳秒精度，方便管理超时和重试间隔；clamp () 可将数值等限定在指定范围内；只读属性则允许直接设置默认值。

安全方面，新版默认启用严格会话模式、HttpOnly 会话 Cookie，并将 SameSite 策略设为 Lax。性能优化涵盖 JSON 编码、格式化输出和部分数组处理操作，但公告未给出统一提速比例。

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