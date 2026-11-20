IT之家 11 月 20 日消息，铭瑄 (Maxsun) 本月 16 日推出了 AMD Socket AM5 平台主板新品 MS-eSport B850M PRO WIFI6E“大天王星”。目前这款主板仍处于无货状态，后台价格为 999 元。
该型号采用标准 Micro ATX 板型，提供 4 条内存插槽，搭载 10+2+1 相 55A DrMOS 供电，提供 2 组 8-Pin EPS CPU 供电接口，支持锐龙 7 9850X3D、锐龙 9 9900X3D 处理器满功耗性能释放，三个 M.2 盘位全面覆盖金属散热装甲。
MS-eSport B850M PRO WIFI6E 支持 8000MT/s DDR5 内存超频；两条全长 PCIe 插槽分别支持 Gen5 ×16 和 Gen4 ×4、三个 M.2 插槽分别支持 PCIe Gen5 ×4 / Gen4 ×4 / Gen4 ×4，另有 2 个 SATA III 6Gbps 接口。
此外，该主板配备 2.5GbE 有线网卡，无线网卡支持 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.2，总共提供 14 个 USB 接口；提供显卡易拆卡扣、分布式 Debug 诊断灯。