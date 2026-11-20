IT之家 11 月 20 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，捷豹路虎（中国）投资有限公司、捷豹路虎（宁波）贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

一、捷豹路虎（中国）投资有限公司

召回编号 S2026M0151V：自即日起，召回 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日生产的部分进口路虎揽胜运动版汽车，共计 17 辆。

本次召回范围内的部分车辆，后副车架可能存在裂纹，裂纹可能影响车辆的结构完整性，导致后副车架强度降低。极端情况下，可能影响车辆行驶稳定性，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

捷豹路虎（中国）投资有限公司将免费为召回范围内的车辆进行检查，如果后副车架存在裂纹，则予以更换，以消除安全隐患。

二、捷豹路虎（宁波）贸易有限公司

召回编号 S2026M0152V：自即日起，召回 2026 年 6 月 3 日生产的进口路虎卫士汽车，共计 1 辆。

本次召回范围内的车辆，动力总成控制模块（PCM）的印刷线路板（PCB）在装配过程中，可能发生装配定位偏差，导致 PCB 产生变形。极端情况下，可能造成车辆行驶中失去动力，存在安全隐患。

捷豹路虎（宁波）贸易有限公司将免费为召回范围内的车辆更换 PCM 模块，以消除安全隐患。