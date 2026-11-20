电子产品维修模拟游戏《维修物语（ReStory）》宣布与 Commodore 达成合作，将 Commodore 旗下多款经典机型带入游戏中，相应 DLC 将于 2027 年第一季度发售，具体机型包含：

Commodore 64 家用电脑

Commodore TAC-2 摇杆

Commodore 1541 软盘驱动器

Commodore CBM 2001

Commodore 1530 Datasette 磁带机

Commodore 1702 复合视频显示器

官方表示，为了让所有玩家都能轻松上手，开发者对部分操作进行了适当简化，因此游戏中的设备并非完全复刻。

Commodore 64 于 1982 年问世，彻底改变了家用计算机的发展历程。凭借 64KB 的内存、在当时颇具表现力的画面与音效，以及庞大的游戏和软件库，很快成为无数家庭的心头好，更成为有史以来销量最高的桌面电脑之一，在游戏与科技发展史上留下了浓墨重彩的一笔。对许多人来说，Commodore 64 是他们第一次接触电脑和电子游戏的起点，对另一部分人而言，则是一款始终令人念念不忘、渴望亲手体验的经典。

游戏方面，目前《维修物语》在 Steam 平台国区定价为 55 元，好评率 92%“好评如潮”，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/news/app/3812600/view/668381571600876169?l=schinese）。

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