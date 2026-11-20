IT之家 11 月 20 日消息，据汽车之家消息，奇瑞捷途环游者 EV 将于 11 月 24 日上市。

据IT之家此前报道，11 月 16 日，奇瑞捷途环游者 EV 开启预售，定位紧凑型纯电 SUV，并搭载猎鹰 500 辅助驾驶，预售价 9.99-14.59 万元：

550km 后驱畅行版：预售价 9.99 万元

550km 后驱智行版：预售价 10.99 万元

550km 后驱智臻版：预售价 12.49 万元

550km 后驱智臻版 +：预售价 12.69 万元

510km XWD 四驱智臻版：预售价 14.59 万元

新车风阻系数 0.32，尺寸为 4605×1880×1700mm、轴距 2735mm；搭载猎鹰 500 智能辅助驾驶系统，支持高速 NOA、城市 NOA 以及全场景智能泊车等功能。

新车采用前麦弗逊 + 后五连杆独立悬架，提供两驱和四驱两个版本：两驱版搭载 200kW 电机；四驱版综合功率 275kW，百公里加速 5 秒级，并支持 7+X 一键越野模式。

新车全系标配 65kWh 犀牛电池，CLTC 纯电续航里程分别为 550km、510km，并提供 6.6kW 外放电功能。