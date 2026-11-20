IT之家 11 月 20 日消息，据央视新闻今天（20 日）下午报道，前三季度，我国数字产业整体延续向优向好发展态势，收入增速加快，盈利水平持续提升，电子产品对外出口延续强劲增势，人工智能创新迭代提速，智能终端产品密集发布，产业新动能加速积蓄，为稳定经济增长、培育发展新质生产力、赋能千行百业数智转型提供有力支撑。

一、发展质效持续提升

IT之家从数据中获悉，前三季度，数字产业实现收入 32.41 万亿元，同比增长 14.8%，增速较上年同期加快 5.2 个百分点。其中，制造业部分实现收入 19.32 万亿元，同比增长 20.5%，服务业部分实现收入 13.09 万亿元，同比增长 7.3%。受人工智能需求旺盛、出口增势强劲双重拉动，实现利润 2.78 万亿元，同比增长 23.4%，增速较上年同期提升 14.9 个百分点，收入利润率达 8.6%，较上年同期提升 0.4 个百分点，盈利水平持续优化。

二、产业集聚态势显著

前三季度，数字产业收入规模前 10 大省（市）合计完成收入 26.84 万亿元，同比增长 15.4%，占全国总量的 82.8%，占比较上年同期提升 1.1 个百分点，对全国数字产业收入增长贡献率达 85.6%。

广东、江苏、北京、浙江、上海、山东、安徽、四川、福建、湖北等 10 省（市）数字产业收入规模超万亿。

中部地区增速较快，中部地区实现数字产业收入 4.66 万亿元，同比增长 32.2%，高于全国 17.4 个百分点，其中安徽、湖北、河南增速领先。

产业集群创新能力持续增强。围绕集成电路、人工智能等数字产业领域，各地累计培育建设 22 个国家级先进制造业集群，一大批国家级创新载体、产业公共服务平台集聚落地，形成吸聚创新资源要素的“强磁场”，数字产业集群成为带动科技和产业创新的重要支撑。

三、数字基础设施提质升级

“双千兆”网络持续深化。截至 9 月底，已建成 5G 基站 525.4 万座，其中 5G RedCap 基站数达 290.9 万个，5G-A 网络覆盖逐步推进，千兆光网 10G PON 端口达 3340 万个，万兆光网在小区、工厂、园区等场景实现试点部署。算力基础设施加快布局。

截至 9 月底，我国智能算力规模达 2592EFLOPS，同比增长 146%，有力支撑人工智能产业发展。融合应用不断拓展。

深入实施 5G 应用“扬帆”行动，出台《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，有序开展工业 5G 独立专网试点，深入推进 5G、工业互联网赋能千行百业。

目前，5G 已融入全部 97 个国民经济大类，工业互联网已覆盖全部 41 个工业大类。

四、数字制造业继续保持“量效”齐升

生产增长较快，前三季度，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长 15.8%，增速较去年同期加快 4.9 个百分点。效益显著提升。

规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业实现收入 14.9 万亿元，同比增长 21%。实现利润总额 9852 亿元，同比增长 1 倍。分行业看，多行业利润增速实现翻倍增长，电子器件制造业增速大幅领先。

前三季度，9 个中类行业中 5 个行业利润保持正增长。投资继续增长。规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资同比增长 9.6%，比去年同期提高 11.7 个百分点。

五、数字服务业保持稳步增长

信息通信业总体平稳。前三季度，按上年不变单价计算的电信业务总量同比增长 7.3%，完成电信业务收入 1.3 万亿元。软件和信息技术服务业“量增质稳、结构改善”。

完成业务收入 11.8 万亿元，同比增长 8.4%，实现利润总额 1.33 万亿元，同比增长 1.6%。增长动能加速向服务化、智能化迁移，信息技术服务收入占比升至 69.5%，其中云计算、大数据服务增长 10.2%。互联网行业效益持续改善。

前三季度互联网业务收入同比增长 10.7%，增速较上年同期提高 7.9 个百分点。利润同比增长 17.6%，增速较上年同期提高 30.7 个百分点。

六、产业新能动加速积蓄

人工智能创新活跃、应用纵深推进。大模型迭代明显加快，人工智能应用普及率加速提升，词元（Token）调用量大幅增长。

据中国互联网络信息中心调查数据，目前我国生成式人工智能产品应用普及率已超 50%。智能终端加快市场化应用。三季度，国内超 20 款人工智能手机和电脑新品集中发布，旗舰智能终端具备端侧自主执行任务能力，从“被动响应”转向“主动服务”。

相关数据显示，前三季度，重点平台智能眼镜销售额同比增长 1.1 倍，具身智能机器人销售额同比增长 22.6%。产业生态日趋繁荣、应用加快适配。国产算力加速应用，与大模型适配能力不断增强。

开源鸿蒙生态持续繁荣，截至 2026 年 10 月，开源鸿蒙社区吸引超 1.4 万名贡献者、730 余家社区伙伴，开源鸿蒙生态设备数量超 13.5 亿台。