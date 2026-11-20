IT之家 11 月 20 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东发文表示，享界 V8 上市 2 小时，大定突破 2216 台。
享界 V8 今天正式上市！上市 2 小时，大定突破 2216 台！感谢大家的支持。
这台 MPV 很多设计巧思，都来自家庭用户真实的用车需求。674L 超大后备箱带下沉空间，婴儿车不用折叠就能直接放下，7 人满载还能装下 10 个 20 寸行李箱；全系标配 ±12° 后轮转向，这么大的车，窄路掉头也很轻松；首创三排五重安全防护，把每一个座位都照顾到。
这些细节都是享界 V8 为家而生的 100 个设计的一部分，百份设计，百分诚意！今天上市即交付，祝大家早日喜提爱车，也期待收到大家的驾乘反馈。
据IT之家此前报道，在今天下午的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上，享界 V8 正式上市，售价 31.98 万元起。
享界 V8 Ultra+
增程版 39.98 万元起 | 纯电版 42.98 万元起
四驱 + 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器
四激光雷达 | L3 级自动驾驶架构设计 | 二排旋转零重力座椅
享界 V8 Ultra
增程版 35.98 万元起 | 纯电版 38.98 万元起
21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏
四激光雷达 | L3 级自动驾驶架构设计
享界 V8 Max+
增程版 34.98 万元起
四驱 + 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器
共光路舱内激光雷达 | 21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏
享界 V8 Max
增程版 31.98 万元起 | 纯电版 34.98 万元起
增程标配 56 度电池 | 纯电标配 120 度电池
共光路舱内激光雷达 | 全系标配 ±12° 后轮转向
享界 V8 车身尺寸为 5335/2005/1805mm，轴距 3250mm，采用 2+2+3 七座布局；除 Max+ 外，享界 V8 其余版本均可选 800V 增程或 800V 纯电动力。
纯电版搭载 120 kWh 电池，CLTC 工况续航最高达 830km，四驱版续航为 775km。
增程版搭载 1.5T 增程器，最大功率 118kW，提供 56kWh 与 75.4kWh 两种电池规格，WLTC 纯电续航分别为 260km、275km 和 339km，CLTC 综合续航超过 1400km。