IT之家 11 月 20 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东发文表示，享界 V8 上市 2 小时，大定突破 2216 台。

享界 V8 今天正式上市！上市 2 小时，大定突破 2216 台！感谢大家的支持。

这台 MPV 很多设计巧思，都来自家庭用户真实的用车需求。674L 超大后备箱带下沉空间，婴儿车不用折叠就能直接放下，7 人满载还能装下 10 个 20 寸行李箱；全系标配 ±12° 后轮转向，这么大的车，窄路掉头也很轻松；首创三排五重安全防护，把每一个座位都照顾到。

这些细节都是享界 V8 为家而生的 100 个设计的一部分，百份设计，百分诚意！今天上市即交付，祝大家早日喜提爱车，也期待收到大家的驾乘反馈。