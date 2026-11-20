IT之家 11 月 20 日消息，自然资源部中国地质调查局今日宣布，近日，中国地质科学院地质研究所万渝生研究员团队在《自然》期刊发表研究成果。该团队在河北冀东地区发现距今 39.5 亿年的古老岩石，这是目前我国乃至亚洲已知最古老的岩石，也是全球第二古老的岩石。

研究表明，地球在 39.5 亿年前可能已出现某种形式的俯冲构造活动，为冥古宙时期地幔已经发生亏损提供了直接证据。

地球诞生于约 45 亿年前，但最早几亿年的地质记录极难保存，能够追溯到地球童年时期的样本十分稀缺。此次发现的岩石为奥长花岗质片麻岩，产自冀东地区新建立的石门杂岩中。

研究人员利用锆石铀 — 铅定年方法测定其形成年龄为 39.5 亿年。此前全球公认最古老的岩石是加拿大 Acasta 片麻岩，年龄约为 40 亿年。

IT之家获悉，这次发现，把我国最古老岩石的记录往前推进了 1.5 亿年，和世界最古老岩石的年龄差距，也缩小到 5000 万年。

该发现回答了两个长期悬而未决的问题。一是确定某种形式俯冲构造机制的形成时间。岩石样品化学分析显示，其原始物质曾接触过地表水，随后被带入地下约 50 公里深处，在高压、较低温度条件下发生部分熔融。这意味着，早在 39.5 亿年前，地球内部就已经出现了将地表物质送进深部的构造力量，而非此前一些观点认为的直到更晚时期才启动。

二是确定地幔和地壳分家的时间。学界关于这一问题长期存在争议，关键原因在于地幔亏损的信息很少留存在锆石的铪同位素中。此次发现表明，地幔早在 43 亿年前就已经发生了明显亏损 —— 通俗地说，地球内部很早就开始“分家”，较轻的物质上浮形成地壳，较重的物质留在地幔，这一过程的启动时间比以往许多研究认为的更早。

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