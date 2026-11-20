IT之家 11 月 20 日消息，据 IGN 今天（20 日）晚间报道，《堡垒之夜》新增了一系列致敬《GTA 4》的隐藏任务，连游戏中的主要角色 Roman Bellic 那句经典的“表弟！咱们出去玩吧！”也被做成了彩蛋。

11 月 19 日《GTA 6》正式发售当天，Epic Games 在《堡垒之夜》中开放了 6 项隐藏任务。玩家需要完成香蕉人皮利布置的任务，全部完成后可获得总计 12 万经验值。

这些任务都在致敬《GTA 4》中 Roman 频繁打电话骚扰表弟、游戏主角 Niko 的经典桥段。玩家会在《堡垒之夜》中接到 Peely 的电话，随后按照要求完成附近的任务。

其中一项任务要求玩家击倒保龄球瓶，呼应 Roman 经常打电话约 Niko 打保龄球的情节。任务说明更是直接写着：“表弟！咱们出去玩吧！”

其他任务则围绕《堡垒之夜》现有地图上的彩蛋展开，包括探索隐藏的藏宝洞穴、破解类似《塞尔达传说》的雕像谜题，以及参加一场有趣的橡皮鸭竞赛。

面对本周发售的《GTA 6》，《堡垒之夜》的表现依然相当稳健，常驻大逃杀模式的玩家数量仍达到数百万。据IT之家了解，Epic Games 还通过当前赛季的奖励活动吸引玩家，提供解锁为期两周免费使用游戏道具商店权限的机会，大批玩家正努力完成任务以获取这项福利。

《GTA 6》方面，R 星尚未公布具体销量。不过，据估计，游戏发售前的预购量就达到 2000 万份，取得巨大成功自是不言而喻。