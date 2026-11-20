IT之家 11 月 20 日消息，AI 热潮引发的内存危机波及几乎所有消费电子产品，Steam Machine 也未能幸免。

由于需求旺盛，Valve 直到近期才完成 512GB 版的全部预订订单。目前该版本尚有少量现货，消费者可以直接下单，无需继续排队。

好消息之外还有坏消息。Valve 透露，Steam Machine 仍在持续生产，但内存和存储设备的成本正以前所未有的幅度上涨。受此影响，后续还能生产多少台、售价会是多少，都无法给出明确答案，价格也有进一步上涨的可能，更多消息预计将在 2027 年 1 月公布。

Steam Machine 上市时，512GB 版和 2TB 版分别定价 1,049 美元（现汇率约合 7,020 元人民币）和 1,349 美元（现汇率约合 9,027 元人民币），均不附赠手柄。两款机型相差 300 美元（现汇率约合 2,008 元人民币），区别仅在于存储容量，处理器、显卡和内存配置完全相同，均采用 Zen 4 架构六核处理器、配备 8GB 显存的 RDNA 3 架构显卡，以及 16GB 内存。

Steam Machine 的上市价格依据此前六个月的零部件采购成本制定。Valve 曾表示，这款主机基本按成本价出售，几乎没有余地承担内存和 SSD 继续涨价的成本。

今年 6 月，Valve 还以 Steam Deck OLED 为例说明存储成本上涨的影响：512GB 版和 1TB 版分别涨价 240 美元（IT之家注：现汇率约合 1,606 元人民币）和 300 美元，大致可以据此判断 Steam Machine 的售价比最初计划高出了多少。

2TB 版的供货情况更加严峻。Valve 已向所有获得预订资格的消费者发送购买邀请，没有抢到预订资格的人就只能进入另一份候补名单，而排队人数甚至超过了现有供货量。即使后续能够买到更多零部件，Valve 预计 2TB 版的产量仍会低于原计划。

目前，Valve 已关闭 2TB 版的候补申请通道。排队中的消费者可以保留原有位置，但不保证最终能够买到机器。

用户也可以选择购买仍有现货的 512GB 版，不过必须放弃 2TB 版的候补资格。512GB 版的现有库存卖完后更是直接显示缺货，Valve 也不会再开放新的候补名单。