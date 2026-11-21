IT之家 11 月 21 日消息，当地时间 11 月 19 日，开源关系型数据库 PostgreSQL 19 正式发布。这一最新主版本带来在线表维护、查询计划稳定性、逻辑复制、异步 I/O 和 SQL 功能等多方面更新。官方同时提供适用于 Windows、Linux、macOS 等平台的安装程序、工具和源代码。

PostgreSQL 19 新增 REPACK 命令，可回收数据表中的无效空间，并根据索引重新组织表数据。其中， REPACK (CONCURRENTLY) 支持在不阻塞表读取和写入操作的情况下完成整理，减少传统 VACUUM FULL 和 CLUSTER 命令执行期间对业务的影响。上述旧命令仍然保留，以兼容现有应用。

针对查询性能管理，新版本引入 pg_plan_advice 扩展，允许用户控制和稳定查询规划器的执行计划，还可以通过专用语法尝试不同的执行方案。配套的 pg_stash_advice 扩展则能够根据查询标识符自动保存并应用相关建议，无需修改应用程序即可处理部分慢查询问题。

在数据库维护方面，PostgreSQL 19 支持通过并行工作进程清理索引中的无效空间，并新增 autovacuum_max_parallel_workers 参数控制并行数量。同时，自动清理机制引入新的评分系统，用于决定优先处理哪些数据表。新版本还增加了 pg_stat_lock 、 pg_stat_recovery 和 pg_stat_autovacuum_scores 等监控视图，方便管理员掌握锁、恢复状态及自动清理任务的运行情况。

分布式数据处理方面，新版本改进了逻辑复制初始化流程：当用户创建第一个逻辑复制槽时，如果此前的 WAL 级别为 replica ，系统可以自动将实际生效的 WAL 级别提升至 logical ，无需重启服务器。此外，PostgreSQL 19 支持序列值的逻辑复制，并允许通过 CREATE PUBLICATION 的 EXCEPT 子句排除不需要发布的数据表。

针对主从架构中的数据一致性问题，新版本新增 WAIT FOR LSN 命令。应用程序可以在备用服务器上等待指定的预写日志（WAL）日志序列号完成重放，再执行读取操作，从而实现所谓的 Read-your-writes 一致性，确保能够读取刚刚在主服务器上写入的数据。

开发者功能方面，PostgreSQL 19 新增 INSERT ... ON CONFLICT DO SELECT ，可以在发生插入冲突时通过 RETURNING 返回已经存在的数据，简化常见的 Get or Create 操作。此外， COPY 命令现在支持以 JSON 格式输出数据，包括输出为单个 JSON 数组；SQL / JSON 路径语言也增加了 lower() 、 upper() 、 replace() 、 split_part() 和 btrim() 等字符串处理方法。

窗口函数方面， lead() 、 lag() 、 first_value() 、 last_value() 和 nth_value() 现在支持 IGNORE NULLS ，可以跳过空值进行计算。 random() 函数则新增在指定范围内生成随机日期和时间戳的能力。

性能优化方面，PostgreSQL 19 改进了外键检查机制，官方测试中批量插入性能接近提升一倍。查询规划器还增加了多项优化，包括在不存在 NULL 值时将部分 NOT IN 查询转换为效率更高的反连接，以及在连接操作前提前执行聚合计算。

新版本继续完善 PostgreSQL 18 引入的异步 I/O 子系统。当 io_method 设置为默认的 worker 时，系统可以在 io_min_workers 和 io_max_workers 参数指定的范围内自动调整 I/O 工作进程数量，取代此前的 io_workers 参数。

其他更新还包括服务端支持 TLS 的服务器名称指示（SNI），允许同一台 PostgreSQL 服务器根据客户端连接的主机名提供不同的 TLS 证书；新增密码过期预警参数；成功使用 MD5 密码认证后发出警告，并移除 RADIUS 身份验证支持。此外，JIT 即时编译功能默认关闭，在编译时启用 LZ4 支持的情况下，TOAST 默认压缩方式改为 LZ4。