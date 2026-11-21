IT之家 11 月 21 日消息，据央视新闻及新华社报道，日本数字厅于当地时间 11 月 20 日发布公告称，日本政府共用的文件共享系统“政府解决方案服务”（GSS）发生非授权访问事件，政府部门通过该系统共享的部分文件可能已经外泄，其中不排除包含个人信息。

调查确认，至少在 2026 年 7 月 30 日至 11 月 12 日期间，存在非授权访问行为，相关文件可能已经泄露。

IT之家注：GSS 是面向日本政府机关等机构提供的共用业务环境，其中的文件共享服务用于政府部门之间，以及政府部门与外部企业等相关人员之间传输会议资料、大容量文件等。此次事件涉及该服务中此前上传的部分文件。

发现问题后，日本数字厅于 11 月 12 日立即切断了该文件共享服务与外部网络之间的通信，并暂停服务，以阻止进一步的外部访问。目前，相关部门仍在调查实际发生非授权访问的具体时间、泄露文件数量及内容，以及是否涉及涉密资料。

日本数字厅表示，由于无法排除相关文件包含个人信息的可能性，已向日本个人信息保护委员会报告此事。目前尚未发现由本次事件引发的个人信息滥用等二次损害。该机构正与警方等部门合作，并在外部专业机构协助下继续调查。

值得注意的是，这并非 GSS 首次发生信息安全事件。日本数字厅此前于 9 月 11 日公布，GSS 曾遭到利用 VPN 设备漏洞实施的非法入侵，约 24.6 万条政府机关工作人员及相关业务人员的个人信息可能泄露，涉及姓名、电子邮箱、电话号码和地址等信息。数字厅当时表示，相关事件涉及的个人信息不包括普通民众的信息。

不过日本数字厅此次 11 月 20 日公布的文件泄露事件与此前披露的事件是否存在关联，目前尚无官方确认。该机构尚未公布本次事件的具体影响范围及攻击原因，调查仍在进行中。