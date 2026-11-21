IT之家 11 月 21 日消息，谷歌搜索产品副总裁罗比 · 斯坦（Robby Stein）昨日（11 月 20 日）在 X 平台发布推文，宣布 Google Search 首页将迎来新一轮调整，面向全球桌面端逐步推出可折叠侧边栏，让用户直接从首页查找和继续此前的 AI 搜索对话。

根据演示，用户点击页面左侧的灰色条，即可展开侧边栏，查看通过“AI 模式”（AI Mode）进行的搜索记录。面板还提供新建对话、搜索历史对话以及连接 Gemini 笔记本等入口。选择已有记录后，用户可以回到相应话题继续提问，不必重新从头搜索。

斯坦指出本次改进的重点是让搜索具备更强的连续性，根据内部调查数据显示，用户在搜索页面带来了越来越多无法通过一次查询解决的问题，而侧边栏有助于他们继续推进任务、深入探索网络信息。

推进部署方面，AI 入口前置并不意味着传统搜索被取代。据报道，输入关键词后直接按回车，仍会显示常规搜索结果；用户需主动选择 AI 模式，才会进入相应体验。目前更新正分批上线，不同用户看到的新界面可能存在时间差。

IT之家目前尝试访问谷歌搜索页面，暂未发现相关 AI 侧边栏，“AI 模式”按钮存在于搜索框内。