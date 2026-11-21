IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 Phys.org 昨日（11 月 20 日）发布博文，报道称由美国波士顿大学牵头的研究团队分析了跨越 20 多年的观测资料，发现木卫二周围一片延伸至其自身半径约 30 倍远的稀薄钠原子云，为探索冰下海洋提供了新线索。

木卫二比月球略小，表面覆盖着冰层。有充分证据表明，冰层下方可能存在咸水海洋，因此它是科学家研究地外宜居环境的重要目标。

这片稀薄钠云沿东西方向拉长，最远延伸至木卫二半径约 30 倍处。该研究发表于《地球物理研究杂志：空间物理》，团队观测发现这片钠云长期保持相对稳定，有充足的证据支持其中的钠来自木卫二自身的咸水环境，而非邻近木卫一的火山。

钠是食盐氯化钠的组成元素，追踪它有助于了解木卫二表面、乃至潜在冰下海洋中的物质如何进入周围空间。不过，钠云并不等于直接探测到海洋，更不是发现生命。

IT之家援引博文介绍，木卫一火山活动频繁，会向木星周边空间释放钠。科学家曾怀疑，这些物质可能落到木卫二表面，给它“撒上一层盐”。但夏威夷凯克天文台的数据显示，木卫二钠云的丰度并未随木卫一火山活动明显变化，削弱了这一解释。

在观测难度方面，由于明亮冰面反射的阳光，会淹没附近气体的微弱信号，因此捕捉这些钠原子并不容易。因此研究团队选择在木卫二进入木星阴影时观测，借助周围电子激发钠原子产生的微光，辨认其分布。结合最早可追溯至 1999 年的数据，团队首次将近表面与高空钠观测联系起来。

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