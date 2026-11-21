IT之家 11 月 21 日消息，紫光展锐昨晚宣布推出 UNISOC UniSwap Ultra Engine 多维智存引擎，通过芯片级深度优化与软硬件深度协同设计，在有限的物理内存基础上，灵活扩展 UFS 闪存空间，支持多档位灵活扩容，显著提升多应用体验流畅度。
据官方介绍，依托紫光展锐 UNISOC UniSwap Ultra Engine 多维智存引擎，打破物理内存容量束缚，智能调用部分存储空间拓展可用内存，搭配精细调度算法，带来接近原生物理内存的流畅表现。官方称，搭载该技术的 4GB 内存手机在日常使用中，流畅度可媲美传统 6GB 内存机型。（IT之家注：文中数据来源于紫光展锐实验室）
官方公布的效果数据如下：
多任务自由切换，游戏、聊天、视频无缝流转
频繁切换社交软件、短视频、游戏、购物应用等多任务场景下，系统调度稳定顺畅，动画过渡自然，后台应用不易重载。一边视频通话一边回复消息、游戏中途切出查阅攻略，减少卡顿与漫长等待，多任务操作更加顺手高效。
系统延迟降低 20%
通过内存调度算法优化，系统延迟降低 20%，实现应用快速连续启动。通过对启动链路的全栈梳理与压缩预读，无论是应用退出后重新打开，还是后台切回应用，均可感知到明显的速度提升，软件启停过渡顺滑跟手。
应用保活提升 20%
借助智能软件自适应压缩算法，更多后台应用能够长时间驻留而不被异常清理，用户重新打开时无需经历完整加载过程，直接恢复至上一次操作界面，确保常用应用驻留内存，实现“即开即用，无需等待”。
据官方介绍，该引擎的技术底座由三层构成：
SoC 芯片级调度与优化：CPU 和 DDR 联动 QoS，通过动态感知负载并实时调整总线带宽、频率及访问时序，在性能输出与功耗开销之间取得精准平衡；UFS Controller 和 PHY 优化，引入高优先级通道管理机制与增强型硬件并发处理引擎，将 Swap 分区的读写入延迟降到新低，使存储交换性能逼近内存级响应；多级缓存 & 数据预取技术，提前将数据读到高速缓存，用户操作几乎感知不到后台数据搬移的存在；
智能算法重构软件层内存调度：将 DDR 中“后台活跃应用”和“后台冻结应用”占用的内存压缩后灵活动态分布到 ZRAM 和 UFS 中，通过智能算法分配压缩与解压缩资源，实现快速响应。应用管理调优，智能化管控应用生命周期有效率达 95%；内存管理调优，Eswap 驱动实现内存压缩与内存回收，最大程度优化可用内存与后台保活数量；UFS 调度调优，整体效率提升 15%；
定制 UFS 提供全生命周期保障：UNISOC UniSwap Ultra Engine 多维智存引擎并非孤立的芯片特性，而是面向产业实际交付的一体化方案。紫光展锐携手业界领先的存储厂商展开深度合作，从闪存颗粒特性适配、固件参数调优到文件系统协同等多个层面进行联合设计。定制 UFS 通过“物理隔离、算法优化、硬件区分”三大维度优化升级，解决 UFS 在内存交换场景下的寿命与性能痛点，大幅提升 UFS 使用寿命。确保该技术引擎在不同品牌、不同代际的存储器件上均能发挥出最佳性能与最高可靠性。