IT之家 11 月 21 日消息，紫光展锐昨晚宣布推出 UNISOC UniSwap Ultra Engine 多维智存引擎，通过芯片级深度优化与软硬件深度协同设计，在有限的物理内存基础上，灵活扩展 UFS 闪存空间，支持多档位灵活扩容，显著提升多应用体验流畅度。

据官方介绍，依托紫光展锐 UNISOC UniSwap Ultra Engine 多维智存引擎，打破物理内存容量束缚，智能调用部分存储空间拓展可用内存，搭配精细调度算法，带来接近原生物理内存的流畅表现。官方称，搭载该技术的 4GB 内存手机在日常使用中，流畅度可媲美传统 6GB 内存机型。（IT之家注：文中数据来源于紫光展锐实验室）

官方公布的效果数据如下：

多任务自由切换，游戏、聊天、视频无缝流转

频繁切换社交软件、短视频、游戏、购物应用等多任务场景下，系统调度稳定顺畅，动画过渡自然，后台应用不易重载。一边视频通话一边回复消息、游戏中途切出查阅攻略，减少卡顿与漫长等待，多任务操作更加顺手高效。

系统延迟降低 20%

通过内存调度算法优化，系统延迟降低 20%，实现应用快速连续启动。通过对启动链路的全栈梳理与压缩预读，无论是应用退出后重新打开，还是后台切回应用，均可感知到明显的速度提升，软件启停过渡顺滑跟手。

应用保活提升 20%

借助智能软件自适应压缩算法，更多后台应用能够长时间驻留而不被异常清理，用户重新打开时无需经历完整加载过程，直接恢复至上一次操作界面，确保常用应用驻留内存，实现“即开即用，无需等待”。

据官方介绍，该引擎的技术底座由三层构成：