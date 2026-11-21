IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（11 月 20 日）发布博文，报道称亚马逊英国、意大利站点上架摩托罗拉 Moto Tag 3 物品追踪器，共有亮白色（Lucent White）和靛蓝色（Indigo Blue）两款新配色。

IT之家注：摩托罗拉于 2026 年 1 月 6 日在 CES 2026 期间发布 Moto Tag 2，于 6 月 30 日在美国开售，共有 PANTONE Arabesque（偏橙棕色）和 PANTONE Laurel Oak（偏灰绿色）两种颜色。

该产品是摩托罗拉旗下用于寻找随身物品的智能追踪器，支持谷歌 Find Hub 查找网络、超宽带（UWB）和蓝牙信道探测技术，官方标称电池续航超过 500 天，并具备 IP68 防尘防水能力。

在本次偷跑的亚马逊商品页面中，列出的 Moto Tag 3 规格和前代 Tag 2 高度一致，目前尚不清楚是亚马逊页面笔误，还是摩托罗拉新款产品升级规格不明显。

从页面信息来看，Moto Tag 3 支持超宽带（UWB）与蓝牙追踪，可接入谷歌 Find Hub 查找网络；采用用户可自行更换的 CR2032 纽扣电池，标称续航超过 500 天，并具备 IP68 防尘防水能力。