IT之家 11 月 21 日消息，《饥饿游戏》前传电影《饥饿游戏：收获日出》昨日（11 月 20 日）在中国内地上映（同步北美）之际，该电影在海外同步开启实体光盘预售，提供 4K 铁盒版、标准 4K 版及蓝光版。

IT之家援引 IGN 报道，附上相关售价信息如下：

4K 铁盒版

亚马逊售价：34.99 美元（现汇率约合 234.2 元人民币）

沃尔玛售价：42.99 美元（现汇率约合 287.7 元人民币）

4K 版本：

亚马逊售价：49.99 美元（现汇率约合 334.5 元人民币）

沃尔玛售价：42.99 美元（现汇率约合 287.7 元人民币）

蓝光版本：

亚马逊售价：39.99 美元（现汇率约合 267.6 元人民币）

沃尔玛售价：39.99 美元（现汇率约合 267.6 元人民币）

其中，亚马逊与沃尔玛分别推出独家铁盒包装，采用不同封面设计。亚马逊版以白色为底，搭配彩色视觉元素和群像，背面则将花叶、燧石打火器、蛇与嘲笑鸟等意象结合。沃尔玛版采用紫色背景与金色花卉，正反面分别呈现约瑟夫 · 扎达饰演的年轻黑密斯，以及拉尔夫 · 费因斯饰演的斯诺。

▲ 亚马逊版本

▲ 沃尔玛版本

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