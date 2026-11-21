IT之家 11 月 21 日消息，荣耀 700/700 Pro 手机将于 11 月 23 日 14:30 发布，博主 @数码闲聊站 今日对新机的核心配置进行了曝光汇总。

IT之家整理如下：

6.57"1.5K+120Hz LTPS 直屏，0.98mm 四等边，1.59" 原生背屏

骁龙 8s Gen4 / 骁龙 8 Gen5 处理器

9000mAh 电池 +80W 有线充，Pro 支持 50W 无线充

200Mp 1/1.56" 主摄 +12Mp 超广角 +50Mp 3.5X 潜望长焦，200mm 迷你增距镜

IP68/IP69/IP69K，光学指纹，机身厚 7.96mm / 重 211g

IT之家注意到，荣耀官网显示，荣耀 700 系列手机此次有“三杯”，分别是荣耀 700 Pro、荣耀 700、荣耀 700S，全系采用背屏设计。该机将搭载 9000mAh 青海湖电池，背屏支持后置自拍、AI 互动、多样主题，以及心率、血氧检测以及航班提醒等功能。

此外，荣耀 700 系列手机将支持荣耀长焦增距镜 G200，号称同档位首款。据介绍，荣耀 700 系列搭配增距镜使用时，可使用 15 倍舞台 Live 模式拍摄，号称“看台也能出神图”。