IT之家 11 月 21 日消息，据央视新闻今日报道，北京通州警方 11 月 13 日抓获一名帮信罪嫌疑人，其 5 天内为老年住户安装 4 台 VOIP 虚拟语音转接设备。

11 月 13 日，北京市公安局通州公安分局刑侦支队接到线索，在张家湾辖区太玉园东区一居民家中发现有人疑似为境外诈骗分子提供语音转接设备。

民警在该居民张女士家中座机附近发现两个可疑小盒子，经核实为境外犯罪团伙常用的 VOIP 虚拟语音转接设备。张女士夫妇年事已高，为方便与家人联系，家中仍保留着传统座机。

张女士称，11 月 12 日上午，家中座机接到一通电话，对方自称通信公司工作人员，表示近期通信设备升级，将安排人员上门更新设备，并强调不收取任何费用。

当天下午，一名自称通信公司工作人员的年轻男子按约定上门，在座机上安装了两个所谓可提升网速、保障通信的小盒子，随后匆忙离开。

11 月 13 日，民警在通州区一网吧内将杨某（男，20 岁）抓获。据杨某交代，11 月初其在江苏省某网吧看到一条招工信息，工资日结 300 元至 500 元。

对方表示可安排其在北京为住户上门安装 VOIP 设备，成功安装一台给 500 元，并承诺报销在京期间的吃住费用。

据警方介绍，VOIP 设备在境内架设后，境外诈骗分子可远程使用该设备连接的固话号码向外拨打诈骗电话，接听群众常因来电显示为本地固话而放松警惕。

经民警核实，杨某 5 天内在北京通州、朝阳等地安装 VOIP 设备 4 台，作案目标全部为老年群体。

在张女士家中架设设备后的 12 小时内，境外诈骗分子通过该设备呼出电话 30 多个，关联核实外省电信诈骗案件 1 起，造成事主被骗损失 18 万元。

IT之家从报道获悉，目前，杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被通州公安分局依法刑事拘留，相关案件正在进一步核实中。

警方提示，求职时应警惕“日结高薪、轻松上手、报销食宿”类招工信息，凡要求上门安装设备、搭建线路、转接语音的工作，需核实业务性质。

老年人接到自称通信公司工作人员、以设备升级与免费安装为由要上门加装设备的陌生电话，应提高警惕并核实；遇可疑人员及情况，可第一时间拨打 110 报警。