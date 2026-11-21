IT之家 11 月 21 日消息，GrapheneOS 官方账号在 Mastodon 平台发文，公开指责谷歌试图阻止 OEM 手机厂商与其合作，甚至施压手机制造商不要支持解锁 Bootloader（引导加载程序）。

GrapheneOS 称谷歌曾多次主动联系 Android 设备制造商，询问对方是否正在与 GrapheneOS 合作，并声称谷歌随后会利用 Google Mobile Services（GMS）授权条款向手机厂商施压。

GrapheneOS 指出，相关 GMS 授权条款此前已受到多个司法机构的反垄断审查，并认为谷歌正试图阻止其获得 Pixel 手机以外的硬件支持。

GrapheneOS 还指责谷歌不断将更多功能和系统更新限制在 Pixel 系列设备上，并预计谷歌未来可能进一步限制 Pixel 手机的 Bootloader 解锁功能。如果这一情况发生，用户安装 GrapheneOS 等第三方操作系统将面临更大障碍。

在此之前，GrapheneOS 一直主要支持谷歌 Pixel 手机。2026 年 3 月，摩托罗拉在 MWC 2026 上宣布与 GrapheneOS 基金会建立长期合作关系，双方计划共同开发支持 GrapheneOS 的设备。摩托罗拉随后确认，Signature 27 将成为首款获得官方 GrapheneOS 支持的手机。

GrapheneOS 此次批评的另一个重点是谷歌 Play Integrity API。该项目认为，这套接口的主要作用之一是执行 GMS 授权要求，通过设备及系统完整性验证，限制未获得相关授权的硬件或操作系统运行部分应用。这可能导致 GrapheneOS 用户无法正常使用依赖 Play Integrity API 的应用，其中包括不少银行应用。GrapheneOS 还表示，部分欧盟国家正在自己的应用程序中采用 Play Integrity API，项目团队此前曾尝试与欧盟委员会沟通，但未取得进展。

GrapheneOS 同时将矛头指向谷歌的商业策略。该团队表示，谷歌内部并非所有人都反对这一项目，一些谷歌工程师曾主动提供帮助，甚至为 Google Play 服务中的 FIDO2 和 Passkeys 功能增加了对 GrapheneOS 浏览器 Vanadium 的支持。

GrapheneOS 强调，其主要不满对象是谷歌的商业部门，而非工程团队。项目方认为，谷歌商业部门正在通过授权、平台兼容性和设备限制等方式，削弱 Android 开源系统分支的发展空间。

在监管层面，2026 年 7 月，欧盟法院维持了针对谷歌 Android 系统反竞争行为的 41 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 301.03 亿元人民币）罚款。该案件涉及谷歌对手机制造商施加的限制。GrapheneOS 认为，此前的反垄断处罚并未改变谷歌的相关行为，因此希望与美国司法部取得联系，寻求监管机构介入。

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