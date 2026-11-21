IT之家 11 月 21 日消息，据界面新闻今日报道，知情人士透露，前小鹏汽车西欧及南欧董事总经理强顺强已于今年 9 月加入小米汽车，出任国际业务部欧洲区董事总经理（Managing Director of Europe），常驻德国。截至目前，小米方面尚未对外官宣这一任命。小米公司暂未回应置评请求。

公开履历显示，强顺强是小鹏海外营销服务体系的早期负责人之一。他毕业于清华大学汽车工程专业，职业生涯起步于丰田、奔驰中国等传统企业的品牌营销体系；加入小鹏汽车之前，他担任兰博基尼大中华区销售与网络负责人。

2019 年，强顺强加入小鹏汽车，先参与国内网络渠道建设，2020 年起转向海外业务。小鹏当年从挪威开始试水欧洲，随后进入丹麦、荷兰和瑞典，强顺强负责的工作也从单一市场的销售导入，逐步延伸至多国渠道体系的搭建。2023 年 7 月，强顺强出任西欧及南欧董事总经理，负责法国等国家。

IT之家注意到，小米集团合伙人、总裁卢伟冰在今年 5 月分享了小米汽车出海整体规划和节奏：

汽车出海目前严格按照此前投资人大会披露的节奏推进，计划 2027 年三四季度正式启动出海；整体策略是先发达国家、后发展中国家，先中高端、后中端，先右舵、后左舵。 目前团队正紧锣密鼓推进出海筹备，汽车属于强管制品类，涉及大量法律法规合规、产品本地化适配、渠道门店网络布局等复杂工作，整体推进进度完全按计划进行，后续有明确进展会适时披露。

今年 9 月，小米汽车宣布已在德国完成首批汽车经销商签约，此次签约的合作伙伴包括八家德国头部汽车经销商集团。卢伟冰透露，小米汽车已与德国八家头部经销商集团完成签约，并明确 2027 年将是小米在欧洲实现“人车家全生态”初步闭环的关键年份。