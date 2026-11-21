IT之家 11 月 21 日消息，据“警民直通车上海”公众号，一款号称能“遮掩无人机识别信息、破解禁飞监管”的新款外挂软件，被王某从网络上下载后加价挂上社交平台出售，还附赠安装教程与远程支持。近日，上海杨浦警方快侦快破一起提供非法控制计算机信息系统程序案，成功抓获嫌疑人王某，现场查获涉案手机、电脑及无人机相关设备，及时消除了无人机“黑飞”安全隐患。

文章称，今年 10 月下旬，上海市公安局警航总队和杨浦公安分局发现一网民在某社交平台售卖一款可以破解无人机禁飞限制的外挂软件。警方循线追踪，很快确认了卖家王某的身份信息，并在杨浦区黎平路某小区将其成功抓获。现场查获其用于售卖软件的手机、电脑和相关设备。经司法鉴定，王某所售软件系非法控制无人机正常运行的程序，无人机一旦安装将规避正常监管，危及航空安全和公共安全。到案后，王某对其违法事实供认不讳。

经查，王某系无人机爱好者，2025 年 9 月曾因违规操控无人机在管制空域飞行被浦东警方处以罚款。今年 10 月上旬，其在某网络平台浏览并下载该破解软件，因担心使用该软件可能导致无人机操控失灵、引发飞行事故，故暂未在其无人机上使用。但为谋利，王某将该外挂软件上架至某社交平台，并配以“懂的都懂”“红标”等标题吸引无人机爱好者浏览购买，在售卖后还提供安装调试教程和远程技术支持。

IT之家从公告获悉，目前，王某因提供非法控制计算机信息系统程序的违法行为，被警方依法行政拘留。