IT之家 11 月 21 日消息，加拿大电池储能企业 Moment Energy 宣布推出全新 Nova 电池储能系统，相应系统可利用退役电动汽车电池为商业设施提供储能服务，目前已在 Moment Energy 位于温哥华地区的 Megafactory 1 工厂投入生产，预计首批产品将于 2027 年第一季度开始发货。

规格方面，每套 Nova 系统可提供 500 kWh 储能容量和 200 kW 输出功率，占地面积约为 2.94 米 × 1.8 米。多套设备还可以互相连接，组成储能规模达到数十兆瓦时的大型项目。商业设施可以选择在电价较低时，或者太阳能发电量超过自身需求时为电池充电，并在用电需求激增或电网发生故障时调用储存的电力。

据 Moment Energy 介绍，Nova 支持混合使用来自不同电动汽车车型的电池组，即使各组电池的老化程度存在差异，也能通过系统正常管理。Moment Energy 的电池管理软件会持续监测每组电池的运行状态。当部分电池组达到使用寿命后，公司可以直接进行更换，无需拆除原有设备外壳或混凝土基座。Moment Energy 表示，通过提供电池组更换服务，Nova 系统的整体服役时间有望超过 20 年。

Moment Energy 联合创始人兼首席执行官 Edward Chiang 表示，公司认为，经过重新设计和改造的电动汽车电池将成为重要基础设施，为商业运营、制造业本土化以及供应链建设提供支持。Nova 正是这一愿景的具体体现，通过安全设计、工程技术和北美本土制造，将退役电动汽车电池转化为高性能储能设备，为日益老化的电网提供额外电力支持。

安全认证方面，Moment Energy 声称，Nova 是首款同时获得 UL 1973 电池安全认证和 UL 9540 整机系统安全认证的退役电动汽车电池储能系统。此外，该产品还通过了 UL 9540A 测试，用于评估电池发生热失控或火灾后火势蔓延的风险。