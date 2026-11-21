IT之家 11 月 21 日消息，据 ScitechDaily 报道，悉尼大学与昆士兰大学的研究人员近日开发出一种可生物降解的新型纳米材料，有望帮助先天性唇腭裂儿童再生缺失的颌骨。

公开信息显示，唇腭裂是较为常见的先天性疾病，约每 700 名新生儿中就有 1 名受到影响。该疾病通常是由于胎儿发育期间，上唇或口腔顶部的组织未能完全融合所致。由此产生的颌骨缺损是治疗过程中最棘手的问题之一，可能影响患者的进食、呼吸、语言表达以及社交能力。

悉尼大学医学院与健康学院悉尼地平线研究员 Chun Xu 副教授表示，此次开发的新方案旨在通过一种可生物降解的钙铝硅酸盐纳米材料，刺激人体自身形成新的活骨组织。

具体来看，这种材料能够激活一种名为潜伏型转化生长因子 β1（TGF-β1）的天然生长因子。该蛋白质通常以非活性状态存在于人体内，需要特定生物信号才能被激活。激活后，它能够吸引干细胞聚集到受损区域，并促进这些细胞分化为能够生成骨组织的细胞。随着新骨组织逐渐形成，可生物降解的纳米材料也会逐步被患者自身的骨组织取代。

Chun Xu 解释称，这种材料能够激活人体内处于休眠状态的组织修复信号，进而启动一系列愈合过程，吸引能够形成骨组织的干细胞，并促进新骨生长。还能在约 30 秒内促进血液凝固，有助于在组织修复初期稳定受损区域。

研究团队希望，未来能够利用这项技术，在儿童更小的年龄阶段修复骨骼缺损，从而减少从患者身体其他部位切取健康骨组织进行移植的需求。Chun Xu 表示，团队的长期目标是开发能够帮助人体自然再生骨组织的材料，减少对侵入性较强且伴随疼痛的手术操作的依赖，并争取让患儿比现有方案更早接受治疗。

此外，研究人员还在探索将这种纳米材料与个性化 3D 打印技术结合，制造能够精准匹配患者骨骼缺损部位的支架。除唇腭裂治疗外，这项技术未来还可能用于修复严重创伤、牙齿缺失以及其他疾病造成的难愈合骨缺损。