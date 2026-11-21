IT之家 11 月 21 日消息，据新华社报道，国产 120kV 冷冻透射电子显微镜 TH-F120C 今日在广州发布，这是我国推进高端科学仪器自主可控的一项突破，将为科研人员提供解析生物大分子结构、研究先进材料微观特性的重要工具。

该成果源自广东省重点领域研发计划精密仪器设备专项，在广东省科技厅支持下，由生物岛实验室牵头，联合广州实验室、广州生物医药与健康研究院等科研单位历经五年攻坚克难实现整机突破。2025 年 10 月，团队与中国钢研集团所属上市企业开展产学研协同。

据研发团队介绍，冷冻电镜是生命科学研究、药物开发、病毒研究等的重要科研仪器。长期以来，我国冷冻电镜整机依赖进口。此次发布的 TH-F120C 加速电压 120kV、信息分辨率 0.23 纳米，关键核心部件全部实现自主研制。

研发团队表示，国际研究表明，100kV 和 120kV 场发射冷冻电镜正在成为多数生物大分子结构解析的主流装备。据IT之家了解，TH-F120C 面向国内大量科研机构的日常样品筛查与常规结构解析，让冷冻电镜从少数大平台的“重器”，转变为更多实验室用得上、用得起的国产化科研装备。

中国科学院院士、广州实验室副主任、生物岛实验室主任徐涛表示，科研人员依托广州实验室与生物岛实验室两大创新平台，聚焦高端科学仪器等前沿方向开展应用基础研究，积极探索科研与产业深度协同新模式，这款冷冻电镜正是平台协同创新产出的标志性成果。

广州市科技局相关负责人介绍，广州持续支持生物岛实验室等重大创新平台建设，搭建国产仪器示范应用场景，助力国产科研装备持续优化升级。