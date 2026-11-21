IT之家 11 月 21 日消息，据《商业内幕》今天（21 日）晚间报道，特斯拉从未涉足 MPV 市场，杰弗里 · 霍夫曼看中了这一市场空白，希望抓住商机。不过，他并不打算从零开始创办汽车公司。

他创立的 Hoffman EV 是一家总部位于美国威斯康星州、成立六年的企业，近日在拉斯维加斯的 SEMA 展会上展示了 Badger。霍夫曼将其形容为一款“外观有些傻气”的电动汽车，融合了越野玩具、厢型车和特斯拉零部件再利用项目的特点。“我想打造一款有趣的产品，做出来的东西就是我自己想用的。”

美国电动汽车的普及速度远不及底特律车企当初的设想，车企因此计提了数十亿美元资产减记，市场上也留下了一大批停产或取消的电动汽车车型。

霍夫曼推出 Badger 之际，美国企业正尝试更多电动汽车产品，希望找到消费者愿意买单的方向。这些新尝试与此前那些体型庞大、价格高昂，却始终难以打动美国消费者的电动卡车大不相同。

Badger 选择了不同的技术路线。Hoffman EV 没有自行研发汽车平台，而是直接拆取旧款特斯拉 Model 3 的电池、电机、车载电脑、摄像头、车内屏幕、线束和座椅，再为车辆配上全新的铝制车身。

目前，Badger 不仅可以使用特斯拉超级充电网络，还能获得特斯拉的软件更新，并调用其半自动驾驶技术。不过，这些权限能否继续保留，取决于是否会叫停。

霍夫曼认为，这种依赖特斯拉的风险值得承担。驾驶 Badger，他既能用上美国汽车业的一些顶尖技术，也不必选择那些体型庞大、价格昂贵、难以获得美国消费者认可的电动卡车。“我不明白为什么一定要造那么大、那么大的皮卡，以至于驾驶员坐在车里连引擎盖前方都看不见。这款车的设计绝不是为了满足虚荣心或彰显大男子主义。”

为了参加 SEMA 展会，霍夫曼亲自驾驶 Badger 往返拉斯维加斯。不过，该车目前的高速续航里程只有约 240km，他坦言，这样的表现恐怕难以接受。

Hoffman EV 希望下一辆原型车的高速续航里程达到 320km，目前正着手优化空气动力学设计，力求降低风噪、延长续航里程。

Badger 对特斯拉的依赖程度相当高，但双方实际上没有任何沟通。霍夫曼坦言，特斯拉未来可以限制 Badger 接入其服务，甚至禁用其他功能。

虽然 Badger 在技术上支持特斯拉 FSD（监督版）半自动驾驶功能，霍夫曼却不建议使用。他提醒称，由于 Badger 的车身长度短于 Model 3，车身尺寸差异可能会让这套技术难以适应。

Hoffman EV 将 2027 年定为开放预订和启动生产的目标年份，预计年产量约 100 辆。

目前给出的目标价格分别为：底盘约 1 万美元（IT之家注：现汇率约合 66,920 元人民币）、车身套件约 4 万美元（现汇率约合 26.8 万元人民币），组装费用约 1 万美元（现汇率约合 66,920 元人民币）。

如果再算上一辆价值约 2 万美元（现汇率约合 13.4 万元人民币）、用于提供零部件的 Model 3，Badger 的税前总价或为约 7 万美元（现汇率约合 46.8 万元人民币）。