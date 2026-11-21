IT之家 11 月 21 日消息，据央视新闻从工业和信息化部了解到，目前我国 5G 应用已融入全部 97 个国民经济大类，工业互联网已覆盖全部 41 个工业大类。

目前，我国已经建成分类分级、特色鲜明的 5G 工厂 1260 家，培育超过 360 家具有一定影响力的工业互联网平台，重点平台工业设备联接数超 1 亿台（套）。

中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长汤立波表示，全国“5G + 工业互联网”项目已超 2.7 万个，有力推动各类工业场景提质降本增效，通过规模化融合应用带动产业升级。

工业和信息化部从 2024 年开始实施“5G + 工业互联网”融合应用城市试点，试点城市将打造具有全国、区域引领效应的“5G + 工业互联网”产业集群和创新生态，推动“5G + 工业互联网”规模化应用。

首批十个试点城市（IT之家注：上海、沈阳、南京、苏州、宁波、青岛、武汉、广州、深圳、成都）入选 5G 工厂名录共计 235 个，占全国总量的 18.7%。目前已启动 2026 年“5G + 工业互联网”融合应用城市试点申报。

目前，工业和信息化部已经发布航空制造、农机装备、钢铁、电子信息等行业工业互联网融合应用指南，制定智能制造场景参考指引，推广 5600 余个典型场景。