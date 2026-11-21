IT之家 11 月 21 日消息，韩媒 Economy Tribune 今天（21 日）下午爆料称，三星电子 2027 年至 2029 年的大部分存储芯片产能都已被合同预订。随着 AI 数据中心投资持续扩大，存储芯片供应短缺长期难以缓解，部分客户开始要求签订长期供货协议（LTA），希望将供货保障期限延长至 2031 年。

供应紧张的局面不仅出现在高带宽内存（HBM）领域，通用 DRAM 和企业级 NAND 闪存同样面临短缺。主要存储芯片制造商的议价能力预计将因此进一步增强。

据知情人士 21 日透露，三星电子 2027 年至 2029 年的大部分存储芯片产能都已被合同锁定。

客户不再满足于现有合同约定的供货量，纷纷要求增加供应。部分客户还在推动将合同期限延长至 2031 年。

三星电子上月 29 日公布第三季度业绩时曾透露，公司已与 10 家主要客户签订 LTA，另有 10 家客户仍在谈判中。三星计划到 2030 年，通过 LTA 锁定 60% 至 70% 的存储芯片产能。

业内消息称，三星电子与客户也在考虑签订包含预付款、价格上下限条款的长期合同。三星此前在业绩发布会上透露，目前签订的 LTA 均设有价格下限条款。

长期供货协议不断增加的同时，存储芯片市场的供需缺口也在扩大。

业内数据显示，主要存储芯片制造商目前的供货满足率只有 60% 至 70%，预计 2027 年供应短缺还将进一步加剧。

其中，2027 年通用 DRAM 的晶圆产能实际上已全部售罄。DRAM 比特供给增幅预计每年最高也只有 20% 至 25%。

HBM 产能扩张也进一步挤压了通用 DRAM 的供应空间。据IT之家了解，由于生产 HBM 需要占用比普通 DRAM 更多的晶圆产能，HBM 在整体生产中的占比越高，通用 DRAM 扩大供应的空间就越有限。

NAND 闪存市场同样面临供应紧张，企业级产品的短缺尤为突出。一名业内人士指出，目前市场对 NAND 闪存的咨询量很大。与现货市场不同，合约市场的需求反而在增长。消费级 NAND 的供货满足率近期大幅提升至 70%，但企业级 SSD 的供货满足率仍超过 50%。