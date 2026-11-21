IT之家 11 月 21 日消息，现如今在海外，让经典车通过电动化改造获得新生的项目不断涌现。外媒 insideevs 今天（21 日）介绍了一辆“复活”的 1967 款保时捷 912，该车由改装厂商 Inverted 经手，改装团队为它装上了电池组和电动机。

改装完成后，车辆外观与原厂 912 毫无二致，经典的复古造型得以完整保留，开起来却已经是一辆当代的电动汽车。

这套改装最巧妙的地方在于电池布局。由于车身本就轻巧，62kWh 的电池组因此足以让车辆拥有相当可观的续航。然而，电池重量如果全部集中在后轴上方，却会让车尾负担过重。

老款风冷保时捷本来就容易在收油时出现转向过度，再增加后部重量，自然不是好主意。Inverted 为此将电池组拆分成两部分：一部分放在原发动机舱的位置，另一部分则安装在车头的前备箱内。

经过这样的布局调整，电动版 912 的前后重量分配反而比原车更加合理。

IT之家从报道中获悉，车辆续航约为 400km，支持 75kW 直流快充。对于当下的电动汽车来说，这样的充电功率算不上突出，不过考虑到车辆的定位，已经完全够用。

动力方面，该车后置电动机可输出 304 马力，远超原厂四缸发动机约 91 马力的水平，从静止加速至 97km/h 也仅需 4 秒，作为对比，原厂车型完成同样的加速需要约 13 秒。

这辆 912 的改造也远不止更换动力系统，内饰经过了彻底翻新，完成度相当出色。仪表盘依旧保留着保时捷经典的复古设计，内部显示功能已经针对电驱系统进行了调整。

例如，原本位于中央的转速表换成了动力输出百分比表，燃油表也改成了指针式电量表。整套内饰既保留了老保时捷的韵味，也融入了电动汽车的使用逻辑。