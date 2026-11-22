IT之家 11 月 22 日消息，岚图汽车官方今日宣布，旗下“中式旗舰纯电大六座”SUV —— 2027 款岚图泰山将于 11 月 27 日正式开启预售。
目前，岚图汽车官方暂未公布 2027 款泰山更多配置信息，IT之家将持续关注，并在第一时间带来最新情报。作为参考，现款岚图泰山已于去年 11 月 18 日上市，共推出四个版本，售价 37.99 万-50.99 万元。该车主要配置信息如下：
中国首发三腔空气悬架：110mm 调节行程、100 次 / 秒道路预瞄智能调节阻尼、4 档刚度调节、5 档高度调节
华为乾崑智驾 ADS 4：华为乾崑智驾 ADS 4 四激光方案、分布式 4D 毫米波雷达
华为鸿蒙座舱 HarmonySpace5：首搭 AI 语音大模型、MoLA 架构首搭上车、五大 Agent 智能体
行业首创・AI 云舒座椅：66 颗高精度传感器、22 向电动零重力调节、26 点大师级按摩、12 层云感科技
6 座 / 5 座 / 4 座灵活切换
HUAWEI XPIXEL 智慧投影大灯
鲲鹏展翼踏板及光毯
行业唯一双盾防撞加固车门：2200MPa 热成型防撞梁、侧碰防护力提升 30%
800V 高压平台 + 5C 超快充：65kWh 大电池、CLTC 纯电续航 350km、CLTC 综合续航 1400km+
外观颜色：鎏金紫、玄墨金、赤霞紫、远山蓝、玄英黑、宸星灰、香槟金、杜若白；内饰颜色：玄红、暖棕、云米