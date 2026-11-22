IT之家 11 月 22 日消息，11 月 21 日晚，国家中医药管理局中医师资格认证中心通过官方公众号发布声明称，该中心从未公开历年真题，未与任何大模型企业合作，亦未开展测评。

声明称，中心从未以任何形式向社会公开、发布或出售中医类别医师资格考试历年试题（含真题、原题）、参考答案及相关考试资料，亦未授权任何单位或个人公开、发布、销售。市场上以“历年真题”“官方真题”“内部题库”“原题还原”等名义提供、销售或用于训练、测评人工智能大模型的内容，均非中心提供。

声明还称，中心从未与任何人工智能大模型企业、平台或相关机构建立合作关系；未授权任何主体使用中心名称、简称、标识、考试数据及考试资料用于大模型训练、产品宣传或者商业推广；中心未对任何大模型产品开展过测评、认证、认可或者推荐。

声明表示，任何单位或者个人应立即停止不当宣传，删除、下架相关信息与内容，中心保留依法追究其法律责任的一切权利。

IT之家从公开资料获悉，国家中医药管理局中医师资格认证中心，2000 年 12 月 19 日，经中华人民共和国中央编制委员会办公室批准，成立了国家中医药管理局中医师资格认证中心。2007 年经批准增加组织实施中医药行业特有工种职业技能鉴定工作职能，并加挂国家中医药管理局职业技能鉴定指导中心牌子。2022 年中编办批准中心机构职能和编制调整。

该中心承担中医药行业相关考试和人才评价，以及有关考试质量评估、科学研究与交流、信息化建设等工作，中医药行业职业技能鉴定的有关指导工作。