IT之家 11 月 22 日消息，小鹏汇天今天宣布，其全尺寸全倾转电动飞行汽车 A868 倾转过渡试飞成功。小鹏汇天由此成为中国第一家完成全尺寸样机倾转过渡飞行的企业。意味着中国在该技术领域，正式跨入全球第一梯队。

IT之家从汇天飞行汽车公众号获悉，“倾转过渡成功”是指飞行汽车能够从垂直起降状态，完整转换为高速平飞状态，与单纯的起降演示有所不同。

在 eVTOL 领域，倾转旋翼细分为两类：全倾转构型，指的是机上的全部旋翼均可通过倾转机构，在垂直起降与水平飞行状态之间切换。平飞阶段无冗余死重、气动效率最优，但倾转机构与飞控耦合控制难度也最高。

因此，业内也经常把全倾转构型的 eVTOL 称作“电动版鱼鹰”。而半倾转构型则仅有部分旋翼可实现倾转，其余旋翼固定承担垂直升力，技术门槛相对适中，却无法彻底消除巡航中的阻力和死重，效率不及全倾转。

小鹏表示，目前全球真正选择并攻克全倾转路线的企业寥寥无几。国外以美国 Joby Aviation 为全球标杆，已率先完成倾转过渡飞行验证，Overair 等企业根据官方最新进展显示尚未完成倾转过渡飞行，其余部分企业仍聚焦半倾转或其他路线。A868 此次成功完成倾转过渡飞行，标志着中国企业成功在高难度技术路线上完成关键飞行验证节点。

此外，小鹏汇天 A868 未来将面向多人、中长途、高效率的商务出行场景，与主打个人飞行体验的 " 陆地航母 " 共同构成汇天 " 娱乐飞行 + 高效通航 " 两大产品方向。