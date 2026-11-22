IT之家 11 月 22 日消息，当地时间 11 月 19 日，TikTok 宣布推出两项新工具，进一步推进人工智能透明度建设，让社区用户在 TikTok 上创作和接触人工智能内容时，拥有更高的知情度与掌控力。

TikTok 推出了一款新的透明度工具，让任何人都能自主进行核验。即便没有 TikTok 账号，用户也可以上传图片或视频，检测其是否由 TikTok 的人工智能创作功能生成或编辑。除了内容凭证外，该工具还会检测 TikTok 专有的隐形水印 VeraDura—— 该水印持久性更强，也更难以被去除。

此外，TikTok 将面向全球逐步推出“肖像检测”功能。这项需用户主动开启的工具，能够帮助符合条件的创作者在 TikTok 上发现并标记可能未经授权使用其肖像的人工智能生成内容。

IT之家从官方新闻稿获悉，迄今为止，TikTok 已为平台上超过 50 亿条 AI 生成视频添加标识；违规 AI 内容中超过 99% 在被用户举报前即被平台主动移除。

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