IT之家 11 月 22 日消息，消息源 Sudhanshu1414 现已曝光了 vivo 旗下 Y21s/Y11s/Y05s 三款 5G 手机规格信息，IT之家整理价格信息如下：

vivo Y21s

该机正面配备一块 6.74 英寸 1600x720 分辨率 120Hz LCD 面板，匹配 5Mp 自拍摄像头；手机后置 50Mp 主摄及 0.08Mp 辅助摄像头。手机搭载联发科天玑 6300 芯片，可选 4/6GB RAM 和 64/128GB 存储空间，配备 6500mAh 电池（支持 44W 有线充电）。

vivo Y11s

该机正面配备一块 6.74 英寸 1600x720 分辨率 120Hz LCD 面板，匹配 5Mp 自拍摄像头；手机后置 13Mp 主摄及辅助摄像头。手机搭载联发科天玑 6300 芯片，配备 4 GB RAM 和 128GB 存储空间，配备 6500mAh 电池（支持 15W 有线充电）。

vivo Y05

该机正面同样配备一块 6.74 英寸 1600x720 分辨率 120Hz LCD 面板，匹配 5Mp 自拍摄像头；手机后置 8Mp 主摄及装饰摄像头。手机搭载展锐 T7225 芯片，配备 4 GB RAM 和 64GB 存储空间，配备 6500mAh 电池（支持 15W 有线充电）。