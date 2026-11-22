IT之家 11 月 22 日消息，据《卫报》今天报道，德国军工初创企业 Helsing 近期在柏林艺术中心 Kraftwerk Berlin 举办 AI 目标识别系统 Clarity 发布活动，引发当地乐迷、电音社区强烈抗议。

据报道，Kraftwerk Berlin 是一座位于柏林的巨型后工业艺术与音乐文化空间，以粗粝的混凝土建筑和实验电子音乐、装置艺术闻名。这里不仅是实验音乐节 Atonal 的举办地，也与电音俱乐部 Tresor 处于同一个园区。

然而在上周（IT之家注：当地时间 11 月 11 日），这家前卫的场馆被改造成“作战室”。据到场者描述，混凝土墙壁上投射着地图和航拍画面，天花板上悬挂着无人机，身穿防弹衣的保安则带着搜爆犬在场地内巡逻。

Helsing 的 Clarity 系统是由 AI 智能体驱动的情报平台，能够利用无人机、卫星和传感器收集的数据锁定目标，最终打击行动仍由人类负责审批。

目前军事软件领域的市场领导者，是美国 Palantir 公司开发的 Maven 系统。欧洲各国政府一直在积极寻找本土替代方案，法国情报机构已宣布放弃 Palantir，转而使用本土情报系统。

然而欧洲各国对军工产业的扶持，与社会长期形成的反军事文化形成冲突。例如在柏林，人们在冷战时期常常前往夜店跳舞，来摆脱军备竞赛焦虑。

柏林音乐策展人兼 DJ Michail Stangl 表示：“我们已经看到，AI 驱动的目标锁定系统应用在战场。很难想象，如果 Helsing 成功开发出军用系统，他们真的不会将其出售给政府、警察，或者欧洲边境和海岸警卫局这样的机构，用于对付移民？”

电音俱乐部 Tresor 对此事表示强烈谴责，称这样的活动不应该出现在他们社区内。

Helsing 发言人对此回应称，他们的军事系统不以识别个人为设计目标，Clarity 的用途是寻找雷达系统、导弹发射阵地和舰船等物体。

面对舆论压力，Kraftwerk Berlin 艺术中心承认此次场地出租是一次「严重的判断失误」，并承诺调整商业租赁部门的预订政策。