IT之家 11 月 22 日消息，据外媒 kotaku 报道，《以撒的结合：忏悔 +（The Binding of Isaac: Repentance+）》最新的“罪恶城”免费更新疑似使用了 AI 生成的背景音乐，引发 Steam 玩家集中差评。

具体来看，本次更新主要是为了致敬《GTA6》，玩家在更新游戏后只需在开始挑战前输入代码“V1CE BSMT”，就能进入一个以罪恶城为主题的特别版本，其中包含专属武器和背景音乐。

然而，有玩家发现该特别模式中的音乐疑似由 AI 音乐生成工具 Suno 制作，相应音频文件保留了 Suno 生成工具的元数据，玩家可以通过 VLC 等工具查看文件注释信息，例如名为 drivingsong1.ogg 的文件就包含以下记录：

comment: made with suno; created=2026-10-30T17:53:41Z; id=cd5a5b55-bead-4cb9-949d-09ed1f917dce

这一发现迅速引发玩家不满。有玩家在《以撒的结合》Reddit 社区发帖质疑，开发团队使用 AI 生成音乐相当敷衍，不如不推出更新。

目前，游戏已临时更新移除了 AI 生成的音乐，不过截至报道发布时，游戏创作者 Edmund McMillen 和发行商兼联合开发商 Nicalis 尚未就使用 AI 音乐一事正式承担责任，也没有解释这些内容究竟是如何进入游戏。