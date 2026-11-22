IT之家 11 月 22 日消息，Clicks 宣布，受“全球特种玻璃纤维织物供应短缺”影响，旗下配备实体键盘的 Communicator 手机交付时间将从原定的 2026 年 12 月推迟至 2027 年 1 月下旬至 2 月。

Clicks 表示，Communicator 手机的硬件设计已经完成，FCC 认证也在按计划推进。目前影响生产进度的主要问题，是制造 12 层 PCB 所需的特殊玻璃纤维编织布。全球只有 6 家独立工厂能够生产这种材料，其中 4 家无法承接 Clicks 所需的订单规模，导致原材料采购耗时远超预期。

按照最新计划，Communicator 手机将于 2027 年 1 月初启动组装，首批产品预计在 1 月下旬送达消费者手中。不过，由于中国农历新年前后工厂将于 2 月初停工数周，留给 Clicks 的生产时间相当有限。

该公司预计，春节停工前能够完成约三分之二现有预订订单的生产和发货，其余约三分之一订单则要等到 2 月底工厂复工后才能交付。对于 2026 年 11 月 20 日及之后新下单的消费者，等待时间将进一步延长，预计要到 2027 年第二季度才能收到产品。

为弥补交付延期带来的不便，Clicks 决定向 11 月 20 日之前下单的所有用户免费赠送一副 3.5mm 有线耳机。该配件也与 Communicator 手机的产品设计相呼应，后者不仅配备实体 QWERTY 全键盘，还保留了传统 3.5mm 耳机接口。