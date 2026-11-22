IT之家 11 月 22 日消息，据韩媒 ETNews 今日报道，业界消息称，三星电子决定明年不推出智能手表 Galaxy Watch 系列新产品。

此举打破了自 2018 年推出首款型号以来连续 9 年保持的年度发布惯例，今后的新产品发布周期将调整为两年一更（隔年发布）。

此次决定是三星电子移动业务部门近期全力提升盈利能力基调的延续，三星电子在处理器和内存等核心零部件价格飙升的“芯片通胀”浪潮中，正推进全方位的成本削减与产品线优化。

多位业界相关人士分析称：“在智能手表市场增长势头放缓的背景下，今年推出的 Galaxy Watch 9 也因成本上升余波导致发售价上涨，市场反响未及预期”，“既然硬件创新已进入成熟期，三星便判断每年推出新产品的方式投入产出比正在下降”。

据市场调查机构 Counterpoint Research 统计，三星电子去年在全球智能手表市场以 7% 的份额排在第 4 位，未能缩小与第 1 名苹果（23%）的差距。

IT之家获悉，三星电子计划在明年一年间，用现有型号的软件更新和健康管理功能升级来填补手表新产品的空白。没有硬件新产品的空缺将由入门级智能手环 Galaxy Fit 新品代替，投入以价格竞争力和轻便佩戴感为卖点的智能手环新品，承接可穿戴市场需求并维持生态系统。

业界相关人士还表示：“随着智能手表硬件创新进入成熟期，消费者已感受不到频繁更换设备的必要性”，“Galaxy Watch 转为隔年发布，是三星电子在难以实现规模扩张的智能手表市场中采取的权宜之计”。

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