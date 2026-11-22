IT之家 11 月 22 日消息，《GTA 6》已经成为迄今为止全球规模最大的游戏首发作品，以前所未有的声势席卷整个游戏行业，过去没有任何一款游戏的发售盛况能够与之相提并论。

《GTA 6》发售首日销量超过 3000 万份，在 PS5 和 Xbox Series S|X 两大主机平台上均表现强势。事实上，知名行业分析师公布的一组数据更为惊人：超过半数的 PS5 用户都在首发期间体验了这款游戏。

IT之家注意到，Circana 分析师马特 · 皮斯卡特拉（Matt Piscatella）在 BlueSky 上分享的数据显示，美国 PS5 玩家中，有 61% 在《GTA 6》发售当天启动并游玩了这款游戏。

需要注意的是，这一数据仅统计了发售当天实际进入游戏的玩家，并未将那些因为工作、上学或其他事务而无法及时上线、只能在之后体验游戏的玩家计算在内。

这位分析师还透露，全球 Xbox 玩家中，有 56% 在统计期间游玩了《GTA 6》。从游戏时长来看，11 月 19 日当天，PS5 玩家平均花费超过 500 分钟，也就是接近 10 个小时来体验这款游戏。Xbox 玩家投入的时间也与之相近。

另一个有意思的发现是，11 月 19 日游玩《GTA 6》的玩家，在此前一周还曾活跃于《堡垒之夜》《GTA 5》《使命召唤》等游戏。这表明，Rockstar Games 的最新作品成功吸引了极为广泛的玩家群体。

即便是平时热衷于《NBA 2K27》等体育游戏的玩家，也没能抵挡住《GTA 6》的吸引力，纷纷加入这场游戏热潮。