IT之家 11 月 22 日消息，会计师正在成为观察人工智能如何改变职场的一个意想不到的样本。

据IT之家了解，由于会计工作具有流程固定、数据密集等特点，会计事务所一直是较早采用人工智能技术的行业之一，也经常被列为最容易受到 AI 冲击、面临岗位替代风险的行业。

不过，一份最新报告显示，会计行业还反映出 AI 发展中的另一个重要问题：技术宣传所描绘的前景，与企业实际应用情况之间存在明显差距。

周三，沃尔特斯克鲁威尔税务与会计（Wolters Kluwer Tax & Accounting）发布《面向未来的会计师》（Future Ready Accountant）报告。报告指出，企业对 AI 的热情正在不断升温，但多数会计事务所尚未具备将这项技术全面融入业务的能力。

这项调查于 2026 年 6 月至 7 月进行，共收集了 746 名美国会计行业从业者的反馈。沃尔特斯克鲁威尔税务与会计主要向税务、会计和审计机构提供软件及相关工具。

报告发现，83% 的美国会计事务所将自己定位为“技术创新者”或“早期采用者”。其中，“技术创新者”指愿意比同行更早测试或采用新兴技术及解决方案的企业。

从技术采用速度来看，会计行业确实走在前列。88% 的美国会计从业者表示，他们在日常工作中使用生成式 AI，另有 68% 的受访者表示正在使用智能体 AI（Agentic AI）。

然而，研究发现，这些会计事务所并没有建立与技术应用热情相匹配的成熟技术基础设施。

在接受数字化成熟度评估的事务所中，只有 13% 达到了沃尔特斯克鲁威尔所定义的“技术领先门槛”。这一标准主要衡量企业实际建立的技术运营环境，而不仅仅是是否使用了某些新工具。

要达到这一门槛，会计事务所必须经常使用 AI，全面采用云端架构或制定明确的全面上云计划，同时还要达到较高的技术整合水平。

需要说明的是，并非所有受访者都参与了数字化成熟度评估。在 746 名受访者中，只有 300 人回答了所有相关问题，因此，83% 和 13% 这两个比例并不能直接进行比较。

不过，这些数据仍然揭示了 AI 应用中一个普遍存在的问题：企业可以陆续引入各种 AI 工具，却未必能够打通数据、工作流程和底层系统，让这些工具真正改变日常工作的开展方式。

沃尔特斯克鲁威尔向 Business Insider 表示，美国会计事务所在技术采用方面已经取得了显著进展，但尚未将各项独立技术整合为更加协同的运营模式。

该公司发言人表示：“问题的关键并不在于企业高估了自身的技术水平，而在于采用技术与将技术整合到整个业务体系中，本质上是两回事。”

对于会计这样一个极有可能受到 AI 深刻影响的行业而言，这种区别尤为重要。

AI 已经能够轻松处理许多重复性工作，例如提取和清理财务数据、核对账目、起草报告，以及识别审计风险等。

企业高管通常认为，这种变化反而会让会计工作变得更有趣，也更注重人与人之间的互动。他们表示，AI 将帮助初级会计师从繁琐的基础工作中解脱出来，接手过去通常由经理级员工负责的、更具挑战性的任务，而资深员工则可以将更多精力投入新业务拓展。

报告指出，会计行业下一步面临的挑战，是推动真正的业务运营变革，而不是简单地在现有工作流程中增加几款 AI 工具。