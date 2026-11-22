IT之家 11 月 22 日消息，开发商 Untitled Studio 宣布旗下模拟游戏《铁匠大师（Blacksmith Master）》正式发售，本作背景设置在中世纪，玩家可以在游戏中体验锻造武器、盔甲、工具和厨具等环节。

价格方面，以 Steam 国区为例，游戏原价 59 元，首发 5 折后低至 29.5 元，优惠将于 12 月 4 日结束，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2292800/%E9%93%81%E5%8C%A0%E5%A4%A7%E5%B8%88_Blacksmith_Master/）。

在一座小小的中世纪镇子中，蜿蜒的小巷里藏着你的工坊。最初，这里只是一个不起眼的地方，里面有一位不起眼的铁匠，但却有潜力成为伟大工坊。在这里，你要掌管整条生产链，监管遥远的伐木营地和矿井，获取原材料，将矿石融炼成锭，用来制造武器、盔甲、工具和宝石，好好陈列，卖给顾客赚取利润。

你还要完成来自王国各地的订单，解锁新的特权和能力，比如设计新产品。你需要设计你的店铺布局，充分利用空间，划分工作区和陈列区，同时还要添加个性布置，为原本单调沉闷的工坊增添一丝活力。随着你的名气远播，工坊的经营规模也会随之扩大，不用多久，你就会成为手艺卓群的铁匠大师。