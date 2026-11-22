IT之家 11 月 22 日消息，开发商 Supernova Games Studios 宣布旗下《神力科莎：拉力（Assetto Corsa Rally）》迎来 0.7 版本更新，新增瑞典拉力赛：包含 2 条独具特色的特殊赛段、14 种赛段布局，以及超过 30 公里经过高精度激光扫描测绘的雪地赛道。

此外，本次更新还加入 1986 款 B 组蓝旗亚 Delta S4、由 Italtecnica 打造的 2021 款蓝旗亚 Delta S4 Evo2，以及 4 个全新赛事分组，共计 48 场全新赛事。

价格方面，以 Steam 国区为例，本作定价为 128 元，8 折后到手价低至 102.4 元，促销将于 12 月 3 日结束，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3917090/%E7%A5%9E%E5%8A%9B%E7%A7%91%E8%8E%8E%E6%8B%89%E5%8A%9BAssetto_Corsa_Rally/）。

《神力科莎：拉力》抢先体验版于 2025 年 11 月 13 日推出，携 10 辆初始授权赛车、4 条来自现实拉力赛的拉力赛段以及离线和在线两种游戏模式。本作基于系列备受好评的物理引擎优化版（专为满足拉力赛需求而经过了精心调校）以及定制的虚幻 5 引擎开发而成，运用 3D 激光扫描技术，打造赛段和精心设计建模的赛车，另外支持三屏显示、赛车方向盘直连等外设，还配备了基于物理引擎的车损系统和音效，以提供真实的车辆反馈。

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