IT之家 11 月 23 日消息，哔哩哔哩在 2026~2027 年国创动画作品发布会上宣布，将与六道无鱼动画工作室再次合作，把《雾山五行》第三季最终季改编为院线电影《雾山五行 · 封界大战》，并首次公布预告片。

《雾山五行》剧集第一季豆瓣评分 8.7，第二季升至 9.2。此次电影承接第二季后续剧情，封界危机降临，群妖破山而出，闻人翊悬为守护雾山与苍生迎战群妖。六道无鱼同时担任出品与制作方，林魂继续执导。

林魂在预告发布后通过社交账号逐条回应了观众关切。他确认影版故事承接第二篇后续，第三篇的架构“花了不少时间做了些调整”，为了大银幕的观影体验“必然会有一些取舍”。首支预告中未展示其他五行使者的昭神技能战斗，林魂解释原因是“还没画到，暂时无法展示”。

针对预告片内容，林魂强调《雾山五行》的预告“都是正片内实打实的内容剪辑，首支预告往往相对收敛”。他同时透露妖兽的数量与战斗复杂程度较剧集有明显提升，团队“一笔一划在全力制作”，并称自己“已经在燃命了”。

在手绘动画面临工业化流程与 AI 工具冲击的当下，林魂明确表示不会放弃手绘创作，希望“保留住作品该有的温度和价值”，即便因此被指“古板、落后”也在所不惜。

官方同步发布声明，《雾山五行》全系列禁止用作 AI 模型训练与素材生成（IT之家注：2026 年 8 月曾有 UP 主未经授权抓取该作画面训练 AI 模型，版权方随后发布侵权声明）。

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