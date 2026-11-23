IT之家 11 月 23 日消息，在昨晚的哔哩哔哩 2026—2027 年国创动画作品发布会上，《凡人修仙传》全新 PV“边界之战”正式公开。

该 PV 对应的并非一部新开的季番，而是正在B站独播的“慕兰之战”年番中的高潮章节 —— 天南与慕兰草原的最终边界决战。

“慕兰之战”年番已于 2026 年 6 月 13 日开播，共 52 集，覆盖第 177 至 228 集，每周六 11:00 在B站更新。

IT之家注：该篇章在原著中分为黄龙山之战与边界之战两个阶段，边界之战被视作整部小说中出场修士数量最多、规模最大的一场战役。

此次 PV 展示的正是边界之战全面爆发的节点。慕兰法师大军压境，神师的铜钱秘术已渗透天南内部；常年相互提防的魔道六宗高层首次齐聚战前会盟，合欢老魔当众揪出被寄生的内鬼以立威。战局从试探性交锋转入全面对撞。

天南一方集结魏无涯、合欢老魔、韩立等数十位元婴修士死守防线；慕兰则以神师为首召唤圣禽，联合阴罗宗投入铜甲炼尸与蛮荒巨兽。双方出动成千上万修士与法士，数十位元婴级战力正面交锋，制作规模较此前的虚天殿、黄龙山等篇章有明显抬升。

该系列动画由哔哩哔哩、万维猫动画、原力动画、金色世纪文化传媒联合出品，改编自忘语在起点读书连载的同名小说。王裕仁担任总导演、总编剧。