IT之家 11 月 23 日消息，在昨晚的哔哩哔哩 2026—2027 年国创动画作品发布会上，《灵笼：落子无悔》新篇章前瞻 PV 内容首次公开。

发布会上，制片人杜杨阳确认该篇章将于 2027 年下半年上线。这是《灵笼》第二季收官后，系列主线故事的首次正式续接。

此次前瞻内容选自《灵笼：落子无悔》正片，剧情直接承接第二季。龙骨村在锁定雨燕号坠落地点并发现马克踪迹后，车队即将驶入一片陌生区域，该区域的玛娜生态呈现出此前未见的形态。PV 的叙事重心并未落在马克本人身上，而是跟随车队中的普通成员，呈现他们在绝境中的选择。

官方对这段内容的描述是“镜头将移近一些”，关注那些在人群中一闪而过、却拥有“完整而炽热灵魂”的角色。这意味着《灵笼：落子无悔》在延续末世科幻框架的同时，在叙事视角上进一步向群像与个体倾斜。玛娜生态（IT之家注：《灵笼》世界观中覆盖地表、驱动噬极兽行为的异常生态系统）的新形态将以何种方式呈现，是这段前瞻内容留下的核心悬念。

从制作层面看，《灵笼》系列由艺画开天原创，董相博担任总导演，B站与艺画开天联合出品。第二季于 2025 年 5 月 23 日开播、8 月 1 日收官，总播放量突破 3.1 亿，B站评分 9.8，豆瓣评分 8.9。

在此前披露的第三季筹备信息中，团队曾走访科研机构，就“噬极兽”“玛娜生态”等设定进行科学溯源，并邀请专家担任科学顾问。